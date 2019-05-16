Milli Mücadelenin 100'üncü yılında Balıkesir'den Ankara'ya bayrak

Kuvayi Milliye Günü kutlamaları kapsamında Balıkesir Lisesi Keşşafları Ankara'ya uğurlandı.

1915 yılında Çanakkale Savaşlarına katlan ve bir daha geri dönmeyen keşşaflar bu kez de Milli Mücadelenin 100'üncü yıldönümünde Ankara'ya bayrak teslim etmek için yola çıktı. Balıkesir Keşşaf Bölüğü Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanına Kuvayi Milliye'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Balıkesir adına bayrak ve Vali Ersin Yazıcı'nın “Balıkesir'in Milli Mücadeledeki Yaşamsal Rolü” ile ilgili mektubunu teslim edecek.

Bundan 100 yıl önce Alacamescit Camii'nde toplanan 41 Bayrak Adam'ın başlattığı Kuvayi Milliye Harekatının yıldönümünde Balıkesir Liseli Keşşaflar Ankara'ya uğurlandı. Halk Eğitim Merkezi Engelliler Mehter Takımı ile uğurlanan keşşaflar Milli Mücadelenin başlangıcının yıldönümünde Ankara'da Balıkesir'i temsil edecek.

Alacamescit Camii önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Vekili Şükrü Kara, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın yanı sıra protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Balıkesir Yunan işgalinden kendi imkanları ile kurtulan tek ildir”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Vaktiyle Karesi Beyliğini kuran ecdadımız, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetihlerinde tarihi rol oynamıştır. Karesi Vilayeti Yunan işgalinden kurtuluşunda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda destan yazmıştır. Yetiştirdiği değerleri ve sonuca etki eden iradesi ile farklı olmuştur. Balıkesirliler işgal yıllarında hiçbir yardım almadan 14 ay boyunca Yunan Ordusuna karşı büyük kahramanlıklar göstermiştir. Bu sayede düzenli ordunun kurulması için saniyesi altın değerinde zaman kazandırmıştır. Balıkesir Yunan işgalinden kendi imkanları ile kurtulan tek ildir. Zağnos Paşa Camii'nin kubbesindeki kurşunları sökerek mühimmat haline getirerek yaşadıkları tüm zorluklara rağmen Balıkesirliler ümitsizliğe düşmemiştir. Yunun işgali sırasında elemini, ekmeğini, suyunu paylaşan Balıkesirliler işgale karşı yek vücut olmuşlardır. İşgale karşı direniş cepheleri kurması, düzenlediği dört kongre ile bağımsız kararlar alması, tarihçileri Karesi Vilayeti için Milli Mücadelenin ‘devleşen ve devletleşen' ili sıfatını yakıştırmalarına sebep olmuştur. Bugün hep beraber Kuvayi Milliye ateşinin yakıldığı yerlerden olan Alacamescit'in önünden vaktiyle 1914-1916 yılları arasında hiç mezun vermeyen, Balıkesir Lisemizin Keşşaflarını Ankara'ya uğurlayacağız. İzcilerimiz önce Osman Gazi Türbesi'ni, akabinde Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Ardından Sayın Valimizin “Balıkesir'in Milli Mücadeledeki Yaşamsal Rolü” ile ilgili mektubunu ve bağımsızlığımızın sembolü Şanlı Bayrağımızı Kültür ve Turizm Bakanımıza takdim edecekler” diye konuştu.

“Biz efeler yurdunda yaşıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesir'in Efeler diyarı olduğunu belirterek, Balıkesir'in Kuvayi Milliye ateşinini yakıldığı illerin başında geldiğini söyledi. Yılmaz, “100 yıl önce İzmir'i işgale girişen Yunanlılarla ilgili hem Okuma Yurdu'nda, hem de şu anda bulunduğumuz Alacamescit'te 40 bayrak insan bir araya gelerek silahlı mücadele kararı almış. Biz efe yurdunda yaşıyoruz ve biliyoruz ki dünyanın en değerli gayrimenkullerinin üzerinde yaşıyoruz. Herkesin gözleri bizim bu topraklarımızın üzerinde. Alacamescit ruhu ve Kuvayi Milliye kararlılığı ile ülkemizin tüm sınırları dahilinde biz kendimizi ilime, bilime, istiklalimize, istikbalimize adamak zorundayız. Üstümüze düşen çok büyük vazife var. Tarih dersleri boşuna anlatılmıyor. İşte 100 yıl önce burada şehrin akil insanları; memleketi teslim edelim mi, manda olalım mı diye hiç düşünmeden silahlı mücadele haricinde hiçbir seçenek yoktur demişler. Ve Türkiye'ye ilham olacak bir Kuvayi Milliye Hareketi başlatmış ve Yunanlıların kısa bir süre içinde buralarını terk etmesiyle sonuçlandırmıştır” diye konuştu.

Keşşaflara mehter takımı ile uğurlama

Vali Vekili Şükrü Kara ise Türkiye'nin düşmanlarının Milli Mücadeleden bu yana amaçlarına ulaşmak için çalıştığını belirterek, Türk milletinin buna izin vermeyeceğini belirtti. Yapılan konuşmaların ardından Balıkesir'i temsil eden Balıkesir Liseli Keşşaflar mehter takımıyla Ankara'ya uğurlandı.