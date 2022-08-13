Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Balıkesir'de

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir ziyareti için gittiği 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, ardından Şeref Defteri'ni imzaladı.

Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç'ten Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra kentteki programı dolayısıyla 9'uncu Ana Jet Üssünden ayrıldı.