İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Balıkesir'de

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir ziyareti için gittiği 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir ziyareti için gittiği 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, ardından Şeref Defteri'ni imzaladı.


Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç'ten Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra kentteki programı dolayısıyla 9'uncu Ana Jet Üssünden ayrıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.