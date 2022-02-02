Milli Takım soluğu Bigadiç'de alacak

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Bigadiç Belediyesi tarafından müstakil taş evlerden oluşan, içinde helikopter pisti, uçak pisti, yüzme havuzları ve termal suyu olan tesis şubat ayında hizmete girecek. Spor kulüplerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan yaşam alanının ilk misafirleri ise Voleybol Milli Takımı olacak.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun hayata geçirdiği proje ile yapılan termal köy milli takıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın kısa süre önce ilçeye gelerek incelediği termal köy, turnuva öncesi milli takıma kamp alanı olacak. Projenin detaylarını aktaran Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Bizim amacımız yeni nesli sporda yarıştırmak, müspet ilimlerde yarıştırmak. Bu noktada bütün mahallelerimize kütüphaneler kurduk. Bunun yanında 36 tane çok amaçlı salon yaptık. Bu salonlarımızda voleybol ağlarımızla, voleybol imkanları sunuyoruz gençlerimize. Mahalleler arası müsabakalar şekliyle gençlerimizi rekabeti spor yönüne çekmek istiyoruz. İki tane birden yüzme havuzu yapıyoruz, bu haziranda ikisi de faaliyete geçecek. Bunun yanında en ağırlık verdiğimiz spor dalı da bütün halkımızı, gençliğimizi kapsadığı için voleybol. Bilhassa önem veriyoruz bu 36 sahamızda ve şehir merkezindeki diğer kapalı spor salonlarımızda da bu faaliyeti destekliyoruz. Birinci ligde mücadele eden bir voleybol takımımız var, 7 senedir birinci ligde mücadele ediyoruz. Bu sene hakikaten gençlerimiz çok başarılı Efeler Ligi'ne de göz dikiyoruz. Bu gençlerin yapamayacağı hiç bir şey yok. Çok çalışıyorlar, çok başarılılar, kabiliyetli gençler" dedi.

"Bahara her şey hazır"

Başkan Avcu, "Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, bizi ziyaret ettiler ve bizim bu gayretlerimizi desteklediler. İnşallah önümüzdeki süreçte, bu bahardan itibaren Milli Takımımızın kampını burada yapacağız. Ondan sonraki bütün çalışmalarını ara dinlenmelerini burada yapacağız. 1 milyon 71 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçemiz var. Bunun içinde 8 tane gölümüz var. Küçük pistimiz var, helikopter ve ufak uçakların inip kalkabileceği 100 dekardan daha fazla çim sahamız var, bunun içinde yürüyüş yollarımız, basketbol sahalarımız, voleybol sahalarımız, futbol sahalarımız bilhassa takımların kullanabileceği mükemmel taş evlerimiz var. Termal su verdik. Havuz inşa ediyoruz, yarı olimpik havuz olacak. Bay, bayan havuzlar, termal havuzlar ve bunlar da bitti. Şubat 15 gibi faaliyete geçecekler. Artık iç dizayn ve temizlikleri yapılıyor, önümüzdeki bahara her şeyi hazır inşallah" diye konuştu.