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Minibüsün çarptığı kadın ağır yaralandı

Erdek’te yokuş yukarı çıkarken freni boşalan minibüs kaza yaptı.

Erdek'te yokuş yukarı çıkarken freni boşalan minibüs kaza yaptı. Evinin önünde oturan kadına çarpan minibüs, kadının yaralanmasına sebep oldu.


Kaza, Göktürk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 10 AAH 969 plakalı minibüs, yokuş yukarı çıktığı sırada sürücüsünün vitesi küçültmek isterken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Geri geri gitmeye başlayan minibüs evinin önünde oturmakta olan 46 yaşındaki Gül Çelik isimli kadına çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül Çelik tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü Y.A. polis tarafından gözaltına alındı.

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