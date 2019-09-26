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Minik Alptuğ toprağa verildi

Su akmayan dere içinde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı Manyas Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Alptuğ, Boğazpınar kabristanında defnedildi.


Dün akşam saatlerinde kamyon şoförü Eyyüp I. tarafından evlerinin önündeki derede yüz üstü halde yaralı olarak bulunan ve daha sonra hastanede yaşamını yitiren iki yaşındaki Alptuğ Özel öğle namazı sonrası Manyas'ın kırsal Boğazpınar Mahallesinde toprağa verildi. Minik Alptuğ'un cenazesine Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin ile birlikte yüzlerce kişi katıldı. Baba Hasan Özel mezarlıkta taziyeleri kabul ederken, ayakta durmakta zorlandı. Olayla ilgili olarak olay yerinden hareket eden kamyon şoförleri Eyyüp I., Fatih I. ve Ahmet A. Manyas İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltında bulunuyor.

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