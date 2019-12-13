Minik arkeologlar işbaşında

BENGİ Projesi kapsamında gerçekleşen çalışmalar, Ana okullarında eğitim gören öğrencilerin ürettikleri yeni projelerle birlikte göz kamaştırıyor.
Erdek Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu'nda ‘Minik Arkeologlar İşbaşında' isimli proje uygulandı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, ‘Minik Arkeologlar İşbaşında' isimli proje çalışmasını izlemek üzere Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu'nu ziyaret ettiler. Minik öğrenciler ‘Minik Arkeologlar İşbaşında' isimli proje uygulamasında deneysel arkeolojik kazı alanında çalışma gerçekleştirirken, kazı yapan miniklere aldıkları eğitim sonunda Minik Arkeolog Adayı Sertifikası ile Kültürel Miras koruyucusu unvanı verildi.