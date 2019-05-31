Minik eller hayalini toprakla şekillendirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Yaman Egeli İlkokulu 2-D sınıfı öğrencilerinin ellerinden çıkan seramik eserler Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar sergi salonunda sergilendi.

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında çocukların seramikle tanışması, bir şeyler üretmek amacıyla “Bir havuç çamurdan kocaman mutluluk yaptık” adlı projeyi gönüllü seramik eğitmeni Fatma Okuyan ile birlikte, 2-E sınıfı öğrencileri birbirinden farklı eserler elde etti. Projenin amacı çocukları sanatla buluşturarak boş vakitlerini değerlendirmek amaçlandı.

Yaman Egeli İlkokulu 2/D Sınıf Öğretmeni Merih Erdoğdu ise düşüncelerini, “Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında çocukların seramikle tanışması, bir şeyler üretmek amacıyla “Bir havuç çamurdan kocaman mutluluk yaptık” adlı proje geliştirdik. Bu proje de yapmış olduğumuz eserleri okulumuzun koridorlarında ömür boyu yaşatmak için duvarlarda sergileyeceğiz. 1 yıl boyunca da bu proje üzerinde çalışma yapıyoruz. Eserler arasında kitap ayraçları, çam ağaçları, toprak saksılar ve miniklerimizin hayalindekini çamura yansıtmalarından doğan 28 tane toprak plakalar vardır. Projemizin amacı çocuklarımızı sanatla buluşturmak, boş zamanlarını güzel geçirmelerini sağlamaktı.” şeklinde konuştu.

Gönüllü Seramik Eğitmeni Fatma Okuyan “Boyalı Düşler adı altında bir atölyem var. Burada özel seramik dersleri veriyorum. 1 yıldır da Yaman Egeli İlkokulu 2-D sınıfı öğrencileriyle seramik çalışmaları yapıyoruz. 1 yıllık emeğin sonucu miniklerimiz çok güzel eserler ortaya çıkarttı. Kullandığımız malzeme kil, çocuklarımız yaptığı eserleri 900 derecede pişirdik ve daha sonrası boyama işlemi gerçekleştirdik. Ekonomik şartlar ne olursa olsun sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilenmeleri çocuklarımızın hakkı. Bu eserleri yapmamızın asıl sebebi ise inşaatı bitmek üzere olan yeni binamızın duvarlarına monte edecek olmamız. Bu sayede öğrencilerden güzel bir hatıra kalacak” dedi.