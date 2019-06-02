Minik öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Aliçetinkaya İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Okul Öncesinde Okul Dışarıda ve Oyun Oynama Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi.

İki ana sınıflı okulun ana sınıfı öğretmenleri Nuray Tanrıkulu ve Nesrin Pekçetin Yücesan'ın rehberliğinde düzenlenen etkinlik, okulun bulunduğu Yeni Mahalle'deki açık hava düğün salonunda gerçekleşti. Yağ satarım, körebe, mendil kapmaca, hulop, aç kapıyı bezirgan başı, ip atlama, lastiklerle atlama, dokuz taş, misket oyunlarının oynandığı etkinlikte minik öğrenciler gönüllerince eğlendi. "Oyun her zaman her yerde ve herkese” sloganı ile gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin aileleri de miniklerin heyecanına ortak olarak, günümüzde yitirilmeye başlanılan geleneksel çocuk oyunlarıyla adeta çocukluk günlerine döndü.