Minik öğrenciler Kızılay'ı öğrendi

Kızılay Karesi şubesi, Balıkesir'de Nuran Oğuz Anaokulu öğrencileri'ne Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Nuran Oğuz Anaokulu'nda Kızılay Karesi Şubesi tarafından anaokulu öğrencilerine Kızılay faaliyetleri tanıtıldı. Minik öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma ruhunu aşılayan Kızılay personelleri, Türk Kızılay'ın yürüttüğü gönüllü faaliyetler ve önemi konusunda da bilgilendirme yaptı.

Etkinlik sonunda, Nuran Oğuz Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan iyilik kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay yetkililerine teslim edildi.