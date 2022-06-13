Minik öğrenciler tarım ve hayvancılığı çekirdekten öğreniyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesinde geleceğin teminatı minik öğrenciler kurdukları serada kendi meyve ve sebzelerini üretiyor.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan Yeşildere İlkokulu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları davet üzerine okulun serasında minik çiftçiler ile buluştu. Müdür Erkan Alkan hayvansal üretiminde desteklenmesi adına Yeşildere İlkokulu öğrencilerine Balıkesir Kuzusu hediye etti.

Barış ve Hazal isimli öğretmenlerin önderliğinde kendi imkanlarıyla oluşturdukları serada sebze ve meyve yetiştiren Yeşildere İlkokulu öğrencileri geleceğin tarımına yön vermeye hazırlanıyorlar. Öğrencilerin daveti ile gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Erkan Alkan, Yeşildere İlkokulu sera alanında yetiştirilen ürünlerin gelişimi ile ilgili süreçleri de yerinde inceleyerek teknik konularda yol gösterici bilgiler verdi. Tarım ve Orman il müdürü Erkan Alkan öğrencilere Balıkesir kuzusu hediye etti. Minik öğrenciler tarafından büyük bir sevinç ile karşılanan Balıkesir Kuzusu artık geleceğin teminatı çocuklara emanet.

Bigadiç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tezcan Koç'un da hazır bulunduğu ziyarette, İl Müdürü Erkan Alkan, Yeşildere İlkokulu Okul Müdürüne, projeyi hazırlayan öğretmenlere, öğrencilere tarım ve hayvancılık alanında kattıkları bilgiler ve değerden dolayı teşekkür ederek Balıkesir'de uygulanan projeler ile yürütülen çalışmaları anlattı.