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Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti

Balıkesir’de aydınlatma direğine tırmanan kedi, mahsur kalınca imdadına UEDAŞ ekipleri yetişti.

Balıkesir'de aydınlatma direğine tırmanan kedi, mahsur kalınca imdadına UEDAŞ ekipleri yetişti. Minik patinin kurtarılma anları ise vatandaşın cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.


Olay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yolcupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaç aydınlatma direğine tırmanan bir kedi çıktığı yerde mahsur kaldı. Çaresizce miyavlayan kediyi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise durumu UEDAŞ ekiplerine bildirdi. Sepetli araçla kurtarma operasyonunu gerçekleştiren UEDAŞ ekipleri, uzun süre aç kalan kediyi mama ve su vererek besledi. Vatandaşın cep telefonu ile görüntü kaydı aldığı olay gülümseten görüntülere sahne oldu.

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