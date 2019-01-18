Minik yürekler sokak hayvanları için birleşti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Abdülvahit Sağlam İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri başlattıkları kampanyayla sokak hayvanlarının karınların doyurabilmek için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ayvalık'ta, Abdülvahit Sağlam İlkokulu'nun minik öğrencileri; sınıf öğretmeni Berda S. Koçacal öncülüğünde, Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde sürdürülen BENGİ (Balıkesir'de Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme) Projesi kapsamında, çocuklara hayvan sevgisi bilincini kazandırmak, özellikle de kış mevsiminin en yoğun yaşandığı bu günlerde aç kalan sokak hayvanlarının da birer canlı oldukları ve aç bırakılmamaları gerektiğine dikkat çekmeye çalıştı.

Anasınıfının sevimli minikleri, velileri ve Okul Müdürü Kudret Öztürk'ün de desteğiyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları stantta, vatandaşların sokak hayvanlarına yönelik farkındalığa sahip olabilmesi adına “Hayvan Dostlarımız Aç Kalmasın” isimli projeyi hayata geçirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları stantta, ellerinde dövizlerle farkındalık projesini sürdüren minikler, hazırladıkları minik bez keseler içerisinde bulunan kedi ve köpek mamalarını vatandaşlara dağıttı.

Bir çok vatandaşta minik öğrencilerin bu çabasına kayıtsız kalmayarak, stantta bulunan bağış kutularına gönüllerinden geçen oranda para bağışında bulundu.

Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Abdülvahit Sağlam İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Berda S. Kocaçal, bağış kutularında toplanılan paralarla, sokak hayvanları için kuru mama alarak, Ayvalık Belediyesi'ne ait Köpek Bakım Çiftliği'ndeki hayvanlara dağıtılmak üzere bu mamaları bağışlayacaklarını belirtti.

Sevimli miniklerin sokak hayvanlarına yönelik başlattıkları anlamlı kampanyaya vatandaşların ilgi göstermesi ise memnuniyetle karşılandı.