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Minikler Büyükşehir Belediyesinin parkında trafiğe çıkacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle inşa ettiği trafik eğitim alanı tamamlanmak üzere.

10 bin 36 metrekare alan üzerinde yapılan ve minyatür bir şehrin canlandırılacağı parkta çalışmalar sona yaklaştı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü küçük yaşta kazandırarak daha bilinçli bir toplum oluşturabilmek amacıyla trafik eğitim parkı inşa ediyor. Deneyimli trafik eğitmenleriyle birlikte; okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimlerinin verileceği eğitim parkı, Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 10 bin 39 metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. Büyükşehir ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettiği trafik eğitim parkında çalışmalarda sona gelindi.


Çocuklara minyatür bir şehir


Çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceği, içerisinde afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer alacağı bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılması hedefleniyor. Balıkesir'in en önemli eğitim merkezlerinden birisi olacak trafik eğitim parkında ayrıca; eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk oyun alanı bulunuyor.

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