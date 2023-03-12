Minikler, eserlerini depremzedeler için üretti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencileri, tuval çalışmalarını satarak elde edecekleri geliri deprem bölgesindeki öğrencilere gönderecek.

17 Eylül İlkokulu 1-F sınıfı öğrencileri, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi çerçevesinde Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' resmini çalıştı. Sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş ve Resim Öğretmeni Ezgi Hoşgör rehberliğinde ünlü ressam Van Gogh'u tanıyan, hayatını ve eserlerini öğrenen öğrenciler, yapmış oldukları çalışmaları depremzede öğrenciler yararına satışa çıkarma kararı aldı.

Öğrencilerin çalışmaları okulun giriş katında sergileniyor

Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş, “Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında 'Sanatla Büyüyorum' projemizin etkinliğinde birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Resim öğretmeni Ezgi Hoşgör rehberliğinde ünlü ressam Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' eserini öğrencilerim çalıştı. Yapmış olduğumuz çalışmaları okulumuzun giriş katında sergiledik. Bu çalışma ile ünlü ressamın hayatını öğrenciler hem sanatsal anlamda çok farklı teknikler öğreniyorlar hem de bu çalışma sonrası yapılan eserleri satışa çıkartacağız. Elde ettikleri gelirleri deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza gönderecekler. Bizler duyarlı nesiller yetiştirmek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.