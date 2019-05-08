Minikler halı sahada ter döktü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Marmara İlkokulu tarafından düzenlenen futbol turnuvasında minikler ter döktü.

Bandırmagücü Gençlik ve Spor Kulübü tesisinde gerçekleşen futbol turnuvasında Marmara İlkokulu 3.sınıf ve 4.sınıf öğrenciler arasında kıran kırana bir turnuva gerçekleşti.

Marmara İlkokulu Müdürü Maksut Kaya “Bizler de her yıl öğrencilerimizle böyle futbol turnuvası düzenliyoruz. Bu yıl da 3. ve 4. sınıflar arasında düzenlenen maçlar Sunullah Mahallesi'nde bulunan Bandırmagücü Futbol Okulu çalışmalarının yapıldığı tesislerinde gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle kıran kırana geçen maçta çocuklarımız bolca eğlendiler. Sağ olsun bizlere Bandırmagücü Gençlik ve Spor Kulübü de düzenlenen futbol turnuvasına tesis desteği verdi. desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bandırmagücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gürkan İlgin “Tesisimiz yaklaşık 3 yıldır işlemektedir, ek bir kapalı alan daha ekleyerek, çocuklarımıza güzel bir tesis kazandırdık. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza sporu sevdirmek, kötü alışankanlıklardan uzaklaştırmak için tesisimizde çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. Bizlerde Marmara İlkokulu öğrencilerimize tesisimizin kapısını açtık ve burada kıran kırana bir maç sergilediler. Çocuklarımızın mutluluklarını maç esnasında görüyorum. O da beni mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Bandırmagücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gürkan İlgin'ın tesis desteğinden dolayı Marmara İlkokulu Müdürü Maksut Kaya tarafından bir plaket verildi. Marmara İlkokulu Öğretmeni Mustafa Kocataş tarafından düzenlenen ve kulüp antrenörü Altan Kurtbaş'ın da destek verdiği turnuvada renkli maçlar oynandı.