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Miniklerden anlamlı mektuplar

Gönen ilçesinde ilkokul öğrencileri ’Barış Pınarı’ harekatına katılan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları iletilmek üzere jandarma komutanlığına teslim ettiler.

Gönen ilçesinde ilkokul öğrencileri 'Barış Pınarı' harekatına katılan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları iletilmek üzere jandarma komutanlığına teslim ettiler.


Balıkesir'in Gönen İlçesi Sarıköy ilkokulu öğrencileri ülkemizin birlik ve beraberliği, milletimizin huzur ve güvenliği, bölgemizde barışın tesisi için Barış Pınarı harekatında bulunan Mehmetçiklerimize dualarını ve desteklerini ifade eden mektuplarını iletmek üzere Sarıköy jandarma karakoluna ziyarette bulundular.


Karakolda görevli komutan ve Mehmetçiklere çiçek takdim eden öğrenciler dualarıyla harekatta bulunan Mehmetçiklerimizin sürekli yanında olduklarını ifade ettiler. Harekatın başarıyla tamamlanıp Mehmetçiğimizin ailelerine ve sevdiklerine sağ salim geri geri dönmeleri temennisinde bulundular.Okul Müdürü Yüksel Karakaya öğrencilerinin bu anlamlı ziyaretinden dolayı öğrencilerini tebrik ederek küçük yüreklerin büyük desteğinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.

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