Miniklere şarkılar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Çocuklara Neşeli Şarkılar” ve “Bebeğime Ninniler” albümlerinin sahibi Gönül Yeprem ile Kukla Şerbet'i Balıkesirli miniklerle buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, çocukların sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan etkinliklerine devam ediyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen Gönül Yeprem ve Kukla Şerbet konserinde çocuklar doyasıya eğlendi. Müzik ve ritim çalışmalarını okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocukların; yaş ve duygularına göre şekillendiren Gönül Yeprem, Balıkesirli çocuklar için birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Gönül Yeprem ile Kukla Şerbet konserleri Salih Tozan Kültür Merkezinde, Bigadiç'te ve Sındırgı'da gerçekleşti. “Çocuklara Neşeli Şarkılar” ve “Bebeğime Ninniler” adında iki albümü bulunan Yeprem'in şarkılarıyla eğlenceli vakitler geçirerek eğlenen minikler keyifle dans etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Yeprem ve Kukla Şerbet onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.