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Minikleri dans becerilerini sergiledi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında özel bir dans kursunun sergilediği gösteride 100 çocuk hünerlerini sergiledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında özel bir dans kursunun sergilediği gösteride 100 çocuk hünerlerini sergiledi.


Bandırma'da Dünya Dans Günü etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda özel bir dans kursu tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar çeşitli dans türlerinde becerilerini sergiledi. Çok sayıda velinin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dans gösterilerinde 7-9-10-12 ve 14 yaş gruplarında 100 öğrenci danslarını sergiledi. Ayrıca özel bir anaokulu ile Bandırma 17 Eylül İlkokulundan misafir öğrenciler de dans etkinliklerine katkı sundu. Etkinliğin mimarı Dans Eğitmeni Meral Ergenç, "Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz hünerlerini sergiledi. Yaş gruplarına göre 100 öğrencimiz bireysel ve gruplar halinde sahne alarak salsa, zumba, hiphop, lirik danslar kategorisinde danslarını sundu. Ayrıca özel bir anaokulumuzun öğrencileri ile 17 Eylül İlkokulu öğrencileri de yine misafir öğrencilerimiz olarak sahne aldı" dedi.

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