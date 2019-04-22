Miniklerin 23 Nisan Coşkusu

Balıkesir Özel Mini Koleji Anaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri şenlik havasında kutlandı. Miniklerin hazırladığı gösteriler veliler tarafından beğenilerek izlenirken büyük alkış topladı.

Balıkesir Özel Mini Koleji Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte 23 Nisan coşkusu yaşandı. Minikler tarafından hazırlanan müzikli gösteriler izleyenler tarafından tam not aldı. Salonu tıka basa dolduran veliler gösterileri uzun süre alkışladı. Balıkesir Özel Mini Koleji Anaokulu sahibi Ahmet Gürsu yaptığı açıklamada “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okulumuzda yaptığımız programda 3-4-5 ve 6 yaş gurubu öğrencilerimiz hazırladıkları gösterileri başarılı bir şekilde sundular ve büyük beğeni topladılar. Velilerimizin de katılımıyla bayram havasında 23 Nisan'ı kutladık. 3 yaş gurubu Gökyüzü Kaşifleri ve Mucizeler Bahçesi müzik eşliğinde ördek ve tavşan oyunu, 4 yaş gurubu Gizemli Orman gurubu bizlere bayrak ve ateş böceği dansını gösterdiler. 5 yaş gurubu öğrencilerimiz ise bize Türkiyem adlı gösteriyi başarılı bir şekilde sundular. 23 Nisan çalışmalarımıza yaklaşık 3 ay önce başladık. Çalışmalar sırasında çocuklarımızın hepsiyle eğlenceli zaman geçirdik. Hem dans gösterilerini hemde spor derslerini beraber işledik. Verdikleri katkıdan dolayı öğretmen arkadaşlarımıza ve okul yönetimine teşekkür ederim. Ayrıca velilerimizde bu güzel etkinlikte bizleri yalnız bırakmadılar çocuklarımıza ve velilerimize de sonsuz teşekkürler emeklerine yüreklerine sağlık. Bu tür etkinlikler çocuklarımıza gurupla birlikte hareket etmeyi, takım olmayı öğrendiler. Çocuklarımızın öz güvenleri arttı aynı zamanda annelerinin, babalarının ve bir çok yabancının karşısında sergiledikleri gösterilerle kendilerinin öz güvenleri arttı”dedi.