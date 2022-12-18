Mısır silajına ilgi arttı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde silajlık mısır ekimi artarken, kurulan paketleme tesisleri de hayvan yetiştiricilerinin işini kolaylaştırdı.

Burhaniye'de silajlık mısır ekimi de ürüne ilgi de arttı. Yemden daha uygun fiyatlı olan mısır silajı için kurulan paketleme tesisleri de hayvan yetiştiricilerinin işini kolaylaştırdı.

İşletmeci Atilla Hanebakan, kaba yem ve silajlık mısır ürettiklerini belirterek, "Yaklaşık bin dönüm kadar kendi ekilişimiz var. Buna mukabil 5-6 bin ton civarı mısır silajı üretimimiz var. Aynı zamanda paketleyip müşteriye sunuyoruz. Sözleşmeli ekiliş de yaptırıyoruz çiftçilerimize. Tabii çiftçilerimiz kazanç sağlıyor" dedi.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yapan Cavit İmer de, “Sılaj, kaba yem olarak nispeten bizim maliyetlerimizi düşürüyor. Tercih ediyoruz. Memnunuz da şükürler olsun" dedi