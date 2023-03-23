Mobil aşevi ile iftar sofrası vatandaşın ayağına gidiyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Belediyesi'nin mobil aş evi Ramazan ayı boyunca kırsal ve merkez mahalleleri dolaşarak vatandaşlara iftar sofrası sunacak.

İlçede geleneksel olarak kurulan iftar sofrası mobil aş evi ile vatandaşın ayağına gidecek. Ramazan'ın ilk iftarı ise kırsal Karalar mahallesinde verildi. İftara mahalle halkı büyük ilgi gösterdi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar sofrası bu yıl mobil aşevi otobüsü ile ilk olarak Karalar Mahallemizde kuruldu. Mobil Aşevinden dağıtılan yemekler ile kurulan İftar sofralarında oruçlar hep birlikte dualarla açıldı. Tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyoruz.” Dedi.

Mobil Aşevi Ramazan ayı boyunca ilçedeki farklı mahallerde iftar sofraları kuracak.