Model Roket Başlangıç Kursu sertifikalarını aldılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen kursta Model Roket Başlangıç Kursu ve Serbest Uçuş Rehber Öğretmenliği Başlangıç Kursu'nun sertifikaları verildi.

Bandırma'da 1957 yılında kurulan ve ülkemizde ilk füze denemelerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Bandırma Füze Kulübü'nden esinlenerek kurulan Havacılık ve Uzay Topluluğumuzun öğrencileri, Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi ile iş birliği ile “Model Roket Başlangıç Kursu” düzenlediler. Türk Hava Kurumu Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler koordinatörlüğünde Havacılık ve Uzay Topluluğu'ndan 12 öğrencinin başarılı eğitimleri sonucunda Model Roket Başlangıç Kursu ve Serbest Uçuş Rehber Öğretmenliği Başlangıç Kursu'nun sertifikalarını almaya hak kazandılar. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük Binası'nda oluşturulan atölyede 7 Ocak'ta başlayan eğitimler, kursiyerlerin hazırlamış oldukları roketleri fırlatma işlemlerinin yapılmasıyla 11 Ocak'ta başarıyla tamamlanmıştı ve genel merkezden yeni ulaşan sertifikalar törenle sahiplerine verildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören mühendislik öğrencileri tarafından açılan Havacılık ve Uzay Topluluğu'nun, Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi'yle yürüttüğü iş birliğiyle Model Roket Başlangıç Kursu ve Serbest Uçuş Rehber Öğretmenliği Başlangıç Kursu'nun sertifika töreni Rektörlük binasında gerçekleşti. THK Bandırma Şubesi'nin üniversitede bir ilk olarak gerçekleştirdiği Model Roket Başlangıç Kursu'nu tamamlayan üniversite öğrencileri, sertifikalarını Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in ellerinden aldılar. Ayrıca THK Bandırma Şubesi'nin yine üniversite öğrencileriyle bir başka çalışması olan Serbest Uçuş Rehber Öğretmenliği Başlangıç Kursu'nun sertifikaları da verildi.