Modifiye Center üyelerinden Başkan Cankul'a plaket

Kepsut ilçesinde 2 ay önce kurulan Modifiye Center üyeleri Belediye Başkanı İsmail Cankul'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kepsut Kapalı Spor salonunda salı günleri toplanan ve çeşitli faaliyetler yapan Kepsut da yaşayan gençlerin kurduğu Modifiye Center üyeleri, Belediye Başkanı İsmail Cankul'a kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden ve destekten dolayı teşekkür ederek plaket verdiler.

Plaket verme töreninde bir konuşma yapan Kepsut Modifiye Center grubu başkanı Emrullah Tüfekcioğlu "Daha 2 ay olmasına rağmen Balıkesir geneli başta olmak üzere ülkemiz genelinde bir çok fuar ve organizasyonda Kepsut'u temsil ettik. Modifiye fuarını ilçemize kazandırmak için çalıyoruz. Bu sayede modifiye severlerin buluşmasını sağlayama gayreti içindeyiz. Bu süreçte bize her türlü desteği esirgemeyen Kepsut Belediye Başkanımız İsmail Cankul'a teşekkür ediyorum'' dedi.

Gençlere teşekkür eden Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise "Biz görev yaptığımız süre boyunca her zaman gençlerimizin yanında olduk. Sizlerin kendi çabalarınız ile oluşturduğunuz bu gruba kayıtsız kalamazdık. Sizlerin taleplerini imkanlarımız çerçevesinde gerçekleştirmek için bu güne kadar ne gerekiyorsa yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Fuar etkinlik veya çeşitli faaliyetlerinizde her zaman yanınızdayız'' dedi.