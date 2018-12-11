Balıkesir'de “Gençlerimize İnandık, İstihdama Kapı Açtık” projesi kapsamında Montessori eğitimi için atölyeler açıldı

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen “Gençlerimize İnandık, İstihdama Kapı Açtık” adlı proje doğrultusunda Altıeylül Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan atölyelerin açılışı yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Okul Müdürü Gülten Küçük, “Teknolojinin gelişmesiyle çocukların sosyal medya ile çok erken yaşta tanışmaları, akranlarıyla oyun oynamak yerine sanal ortamda gerçek dünyadan uzaklaşmaları çağın en büyük meselesi haline gelmiştir. Montessori yaklaşımına göre çocuklar, zekalarıyla değil duyularıyla öğrenirler. Biz de okulumuzda Montessori eğitim sistemine uygun atölyeler oluşturarak çocuk gelişimi bölümü öğrencilerimizin eğitimlerine fayda sağlamak ve bölgemiz sektörünün eğitici ihtiyacına da donanımlı ara eleman yetiştirmeyi amaçladık” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Mesleki eğitim kurumlarında teknolojiyi kullanarak eğitimde kalite ve niteliği arttırmak; doğal ahşap atölyesi kurarak öğrencilerimize maliyeti yüksek olan Montessori eğitim materyallerini tasarlama ve üretme becerisi kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Emine Yasakçı Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Solak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik katıldı.