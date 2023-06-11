Motokros Türkiye Şampiyonası yarışları Gönen'de başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapıldı.

Motor sporlarının en gözde etkinliklerinden biri olan Türkiye Motokros Şampiyonası Balıkesir ilinin Gönen ilçesinde 10-11 Haziran tarihlerinde düzenlenen yarışlar ile başladı. Yarışlar Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda Motokros severler ile buluştu. Oldukça yoğun ilgi gösterilen yarışlarda seyirciler yarışları hayranlıkla seyrettiler. Avrupa Motosiklet Kulübü'nün organize etti. Şampiyonada Türkiye'nin en iyi yarışçıları start aldı. Türkiye Şampiyonası'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak.