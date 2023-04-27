Motor ve şasi numaraları silinen çalıntı motosikletler kriminal çalışma ile sahiplerine teslim ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motor şasi numaraları kazınan polis ekipleri tarafından el konularak yediemin depolarına kaldırılan, kaydı belirlenemeyen motosikletler özel bir kriminal çalışma ile tescilleri tespit ediliyor.

Konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; “01.01.2023 tarihinden itibaren İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mal Varlığına Karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde adli makamlara sevk edilen 51 şüpheli şahıs tutuklanmış, 24 şüpheli şahıs ile ilgili adli tedbirler uygulanmış olup mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadelemiz devam etmektedir. Bu çerçevede İlçemiz genelinde çalınan ve motor şasi numarası kazınan motosikletlerle ilgili vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesiyle Ankara ili Kriminal Daire Başkanlığı ekiplerince ilçemiz Yediemin Otoparklarında bulunan motosikletler ilk etapta incelenmiş, 69 motosikletin çalıntı olduğu, 20 motosikletin tescilsiz olduğu, 14 motosikletin hurda kaydı olduğu, 6 motosikletin hacizli-yakalama olduğu, 8 motosikletin tescilinin olduğu ancak çalıntı kaydının olmadığı, 2 motosikletin çekme belgeli olduğu, 3 motosikletin trafikten men olduğu tespit edilmiş olup expertiz raporlarının ulaşması halinde sahiplerine teslim işlemleri yapılacaktır” denildi.