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Motorcular, 14 Mart Tıp Bayramı'nı unutmadı

Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü (EMOK) Başkanı Nuri Kesim ve yönetim kurulu üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.

Dr. Necati Kelemançe'yi ziyaret etti.


Kulüp üyeleri, Edremit Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.


Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Necati Kelemençe, tarafından makamında ağırlanan motosiklet tutkunları, hekim ve sağlık çalışanlarının oldukça kutsal bir görevi icra ettiklerini belirterek ziyaretin anısına kendisine şilt takdim ettiler. Kelemençe ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm sağlık çalışanları adına teşekkür etti.

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