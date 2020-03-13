Motorcular, 14 Mart Tıp Bayramı'nı unutmadı

Dr. Necati Kelemançe'yi ziyaret etti.

Kulüp üyeleri, Edremit Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Necati Kelemençe, tarafından makamında ağırlanan motosiklet tutkunları, hekim ve sağlık çalışanlarının oldukça kutsal bir görevi icra ettiklerini belirterek ziyaretin anısına kendisine şilt takdim ettiler. Kelemençe ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm sağlık çalışanları adına teşekkür etti.