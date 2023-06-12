Motosiklet hırsızlarına dron destekli JASAT operasyonu

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesinde jandarmanın dron destekli operasyonunda 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ve Havran'da son dönemlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olayların aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesi için jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından özel bir ekip oluşturuldu.

Özel ekibin titiz ve ayrıntılı araştırmaları sonucunda, çalınan motosikletlerin şase ve motor numaralarının kazınıp, parçalarının değiştirilerek kullanıldığı tespit edildi

Çalıntı motosikletlerin bulundurulduğu adresleri belirleyen JASAT, gerçekleştirdikleri operasyon ile 7 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, çok sayıda motosiklet parçası ele geçirdi.

7 motosikletten ikisi sahiplerine teslim edildi. Diğer 5 motosiklet ile ilgili adli işlem başlatılarak motosikletler yediemin otoparkında çekildi. 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve şahıslardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.