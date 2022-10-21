İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ikisi ağır 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; Gönen çevre yolunda iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucunda İlker Ö. ve Gökdeniz K. ağır, Furkan Y. ise hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay müdahale etti. Ardından yaralılar Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.