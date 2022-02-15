Motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi İzmir Çanakkale yolunun Çanakkale istikameti Kadıköy Mahallesi civarında bölünmüş yolda motosikletinin üzerinde akrobasi yapan sürücü kameralara yansıdı. Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücü cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan görüntülerde kendini ve araç trafiğini hiçe sayarak tehlikeye sokan sürücü bir süre yol aldıktan sonra normal sürüşe geçiyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla sürücü sosyal medyadan büyük tepki aldı.