Motosikletli polisler suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de görev yapan Yunus Motosikletli Polis Timi 2 kişiye yaptığı üst aramasında 2 tabanca yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Tim Amirliği'ne bağlı ekiplerce Dinkçiler Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde U.T. ve D.Ç. adlı 2 şahsın üzerinde yapılan kabaca üst aramasında 7.65 mm çapında 1 adet tabanca ve şarjöründe 6 adet 7.65 mm fişek ile 7.65 mm çapında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Silahla yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için Bahçelievler Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.