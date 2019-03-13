Motosikletli Tim'den uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de motosikletli tim polisleri 3 zehir tacirine operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de asayiş uygulaması yapan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler şüphe üzerine 3 kişinin üst aramasını yaptı. Polis ekipleri üst araması yaptıkları S.E., B.Ç. VE Ö.Ç' nin üzerinden 103 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polisler gözaltına alınan S.E., B.Ç. ve Ö.Ç. Kuva-yi Milliye Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam etiği öğrenildi.