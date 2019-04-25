MSTAL'de 75. yıl kutlamaları

yılı gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen futbol turnuvasında rakipleriini geride bırakan Metal bölümü 15 yıl sonra şampiyon oldu.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluşunun 75. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler futbol turnuvası finali ve pilav hayrı ile tamamlandı. 4 Mart tarihinde başlayan turnuvanın finalinde nefes kesen bir müsabaka sonucunda rakibi motor bölümünü 7-3 metal bölümü 15 yıl sonra şampiyonluk kupasını tekrar bölümlerine götürmenin mutluluğunu yaşadılar. Final maçı öncesinde okul idaresi ve öğretmenler karması bir gösteri maçı yaptı.Turnuvada motor bölümü üçüncü, bilgisayar bölümü ise dördüncü oldu. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Temiz okul kuruluşunun 75. yılını kutladıklarını ifade ederek “75. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde geleneksel olarak idareci, öğretmen, öğretmenlerimizle, mezunlarımız ve okul aile birliğimizle her yıl kutlamalarda pilav hayrında buluşuyoruz. Pilav hayrı önceisde sosyal ve sportif faliyetlerde bulunuyoruz. Mart ayında başlattığımız bu süreçte pilav hayrı ile final yapıyoruz. Amacımız ders yoğunluğu ile uğraşan çocuklarımızı biraz daha sosyal aktivitelere ve sportif faaliyetlere yönlendirmek. Hareket eden bir nesil önümüze çıkıyor. Burada biz araştırdık daha önce fikirlerinide sorduk ne yapılması gerektiği konusunda. Çocukların derslerden daha çok bu tür sosyal, kültürek ve sportif faaliyetler istediklerini kendilerinden dinledik. Bizde okul idaresi ve öğretmen arkadaşlarla birlikte bu tür etkinlikler düzenledik ve sonuçtan çok memnunuz. Devamsızlığı çok olan ve okulu sevmeyen çocuklarımızı bu tür faaliyetlerle okula daha çok bağlandıklarını gördük. Ben emeği geçen ve katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”dedi.

“Çocuklarımızı sporla rehabilite ediyoruz”

İngilizce öğretmeni Özcan Kayacan ise “Okulumuzun kuruluşunun 75. Yılı dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenledik. Beden eğitimi öğretmeni Esat Tekin futbol koordinatörümüz, coğrafya öğretmeni Yalçın Yavaş ile birlikte ben tertip komitesinde görev aldık. Turnuvamız 4 Mart 2019 tarihinde başladı. Finale kadar yaklaşık 25 maç yapıldı. Turnuvaya 6 bölümümüz ve 9. Sınıflardan oluşan karma bir takımımız katıldı ve toplam 7 takımımız mücadele etti. İlk 4'e giren takımlara kupa diğerlerine ise katılım belgesi düzenledik. Esat ve Yalçın hocamla birlikte çok mutluyuz. Çocuklarımızı sporla rehabilite ettiğimizi düşünüyoruz ve bu anlamda iyi alışkanlıklar kazandığını düşünüyoruz. Müsabaka sonunda sahadan sarılarak ve birbirlerini tebrik ederek çıkıyorlar ve kazanan sadece dostluk oluyor. 75. Yıl turnuvamız gerçekten çok güzel oldu. Katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim”şeklinde konuştu.