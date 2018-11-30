İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muay Thai sporcuları Müdür Arıcıoğlu'nu ziyaret etti

Avrupa Muay Thai Kupasında madalya alan sporcular Müdür Lokman Arıcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Avrupa Muay Thai Kupasında madalya alan sporcular Müdür Lokman Arıcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Avrupa Muay Thai Kupası turnuvasına katılan ve 17 sporcu madalyaları ile birlikte Müdür Arıcıoğlunu ziyaret etti. Avrupa Muay Thai Kupası turnuvasına 2 altın, 2 gümüş 5 bronz toplamda 9 madalya ile turnuvaya damga vuran antrenör ve sporcular ziyarette Müdür Arıcıoğlu'na kulüp çalışmaları ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.


Spor İl Müdürü Arıcıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlıklı nesillerin yetişmesindeki ön koşulun spor olduğunu belirtip spora ve sporcuya ellerinden geldiğince desteklerini sürdüreceklerini ileterek önemli başarılar elde eden sporcuları kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.