Mübadelenin 98. yıldönümünü pandemiye rağmen unutmadılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1913 yılında gerçekleşen mübadelenin 98. yıldönümü pandemi sebebiyle gecikmeli de olsa kutlandı.

Yunanistan'ın Midilli ve Girit adalarındaki Türklerin Anadolu'ya ilk adımlarını attıkları Cunda Adası'ndaki anıtın önünde gerçekleşen etkinliği Ayvalıklı mübadil torunları bir araya gelerek gerçekleştirdi.

98 yıl önce Yunanistan'dan 500 bin civarı Türk, Türkiye'den ise 1 milyon 200 bin Rum'un yurtlarından, evlerinden, sokaklarından, komşularından, mezarlarından vatanlarından yarım kalan aşklarından dostluklarından, çocukluklarından ayrılmak zorunda kalmasının geride bıraktığı derin hüzünle gerçekleşen etkinlikte, Ayvalıklı mübadil torunları; günün anısına denize, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından gönderilen bir çelenk ile onlarca karanfili bıraktı.

3. kuşak mübadil Neşe Albayrak, Lozan antlaşması sonrasında gerçekleşen mübadelenin 98. yıldönümünü anmak için toplandıklarını anlattı.

Aslen Girit Adası'nın Resmo ve Hanya köylerinden gelen bir ailenin torunu olduğunu kaydeden Albayrak, “Ben, anneannemin ve aile büyüklerimizin mübadele döneminde yaşadıkları acı hatıraları dinleyerek büyüdüm. Bizim için Girit Adası çok özeldir. Bu duygularla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a bu özel günü anmak istediğimizi söyledik. Sağolsun son derece duyarlı davrandı ve kendiside bizim acılarımıza ortak olmak istedi. O'nun da verdiği destekle bugün burada toplandık. Sağolsun teveccüh göstererek mübadil ailelere dağıtılmak üzere hediyelerini de göndermiş. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

3. kuşak mübadil torunlarından Cenap Kazaz da, bulundukları noktanın 98 yıl önce adalardan gelen mübadillerin Anadolu'ya ilk ayak bastıkları yer olduğunu hatırlatarak, “Bugün de burada geçmişten bugüne kadar gelen atalarımızın ruhlarının şad olması için bir araya geldik. Esasında 30 Ocak 1913 mübadelenin anlaşmasının yapıldığı gündür. Ama pandemi koşulları nedeniyle bu yıl 2 günde olsa gecikmeli olarak bu özel günü kutlamak zorunda kaldık. Bugün anma toplantısını gerçekleştirdiğimiz bu nokta bizim için son derece anlamlı bir yerdir. Bizde atalarımızın izinden giderek, onlara layık olmaya çalışacağız” dedi.

Mübadil torunlarından Hakan Dinç ise, “Çekirdek ailem İzmir'de yaşamasına rağmen ben ilkokul ve ortaokul çağlarında hep Ayvalık'taydım. Mübadil bir ailenin çocuğu olarak büyümek demek; bir taraftan Midilli, bir taraftan da Ayvalık olmak üzere iki farklı kültürü almak demek. Onların madinesleri, bizim ninnilerimizle büyümek demek. Onların yemekleri, türküleri ve şarkılarıyla büyümek demek. Uzun yıllar Türkçe radyo dinlemeden büyümek demek. İçinde çok az Türkçe kelimenin bulunduğu cümlelerle büyümek demek Ben, turist rehberi olduğum için Midilli'ye çok kez gittim ve aynı acıların orada da yaşandığına tanık oldum. Bugün burada çok daha kalabalık olmasını beklerdim. Günümüzde yaklaşık 10 milyon aileyi ilgilendiren bu konuda duyarlılık olmalıydı.” dedi.

Yapılan anma töreni sonrasında törene katılanlar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın gönderdiği hediyeleri tek tek mübadillere teslim ettiler.