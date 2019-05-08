Mucit öğretmenden “Sıfır Atık” konulu seminer

Erdek'te “Sıfır Atık” projesi ile devam eden etkinlikler kapsamında Emekli İngilizce Öğretmeni Alaaddin Babuçcu tarafından, Erdek Milli Eğitim Konferans Salonu'nda verilen seminere Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık eşi Zeynep Çalık ile birlikte katıldı.

Seminerin başında, Atatürk'ün 1923 yılında Türkiye Cumhuriyetini kurduğunu öğrencilerle paylaşan mucit öğretmen Babuçcu, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını belirterek, en büyük geri dönüşümü Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını öğrencilerle paylaştı. Bazı eski eşya parçalarını kullanarak, geri dönüşüm projesi kapsamında dikiş makinesinden yaptığı freze makinesini tanıtan Babuçcu, tecrübelerini ve atık dönüştürme konusunda ki bilgi ve becerilerini öğrencilerle paylaşmaya devam etti. Babuçcu, daha öncede bazı eski eşya parçalarını kullanarak, bir liralık mercek ve ekonomik ömrünü doldurmuş gaz ocağından fotoğraf makinesi için makro lens, sualtı kamerası koruyucusu ve tahta parçalarından biblo gibi eşyalar yapmıştı. Seminerin sona ermesinin ardından Kaymakam Ekrem Çalık yaptığı konuşmada, “Projemiz amacına uygun ve çok verimli bir şekilde devam etmekte. Çocuklarımıza da “Sıfır Atık” bilincinin kazandırılması anlamında verimli bir seminer oldu. Emekli öğretmenimiz Alaaddin Bey ve Müzik Öğretmenimiz Ceylan Hanım'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.