Müdür Dr. Öğr. Karaca, görevine başladı

Öğr. Üyesi Pelin Palas Karaca görevine başladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş tarafından Öğr. Üyesi Pelin Palas Karaca görevi, Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın'dan devraldı. İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda göreve başlayan Karaca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “ Prof. Dr. Atalgın'a 4 yıllık süre zarfında yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Yeni dönem ile birlikte İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu daha ileri seviyelere çıkarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Pelin Palas Karaca, Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın'a çiçek ve plaket vermesi ile sona erdi.