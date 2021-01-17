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Müdür Onar karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

Balıkesir’de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde karla mücadele eden Karayolları’na bağlı ekiplerini İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ziyaret ederek destek oldu.

Balıkesir'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde karla mücadele eden Karayolları'na bağlı ekiplerini İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ziyaret ederek destek oldu.


Geçtiğimiz gece Balıkesir ve ilçelerinde etkisini ciddi derecede gösteren ve birçok yolun ulaşıma kapanmasına neden olan kar ile yoğun bir şekilde mücadele eden ekipleri Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Demirkapı Bakımevi'nde ziyaret ederek çalışanlara baklava ikramında bulundu. Emniyet Müdürü Onar, bu zorlu koşulda görev alan tüm arkadaşlara kolaylıklar diledi.

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