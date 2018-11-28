Müdür Yıldız'dan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesine teşekkür ziyareti

Öğretmenler günü törenlerinde başarılı bir performans gösteren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerini kutlayarak, teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrenciler hitap eden Müdür Yıldız, “Şüphesiz marifet iltifata tabidir. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak birçok programda görev almış biri olarak bu tarz programların aylarca süren bir emek ve alın teri karşılığında ortaya çıktığını çok iyi biliyorum. Bugünkü bu program da hiç şüphesiz aylarca süren bir emeğin, alın terinin ürünü. Birçok öğretmen arkadaşımın ve siz değerli öğrencilerimizin fedakarlıkları ile ortaya çıkan bu güzel program için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Teşekkür ziyareti başarılı öğrenci ve idarecilere teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ziyaretine Altıeylül Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Milli Eğitim Müdür yardımcısı Özcan Özen ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Güleç katıldı.