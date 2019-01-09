Müdür Yıldız'ı Avrupalı öğretmenler ziyaret etti

“Geleceğe Hazırlan-Fit For Future” adlı proje kapsamında Balıkesir'de bulunan 19 öğretmen, Altıeylül Zağnospaşa Ortaokulu idareci ve öğretmenleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ziyaret etti.

Öğrencilerle sağlık ve mutluluk üzerine iyi örneklerin paylaşımının yer aldığı, çeşitli etkinlikler ve kültür gezilerinin organize edildiği proje kapsamında ilimizi ziyarete gelen Litvanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Polonya'dan idareci ve öğretmenleri kabul eden Müdür Yıldız konuk öğretmenlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Yabancı ülkelerle yapılan proje ortaklıklarının önemini vurgulayarak sözlerine başlayan Müdür Yıldız: “Hepiniz ülkemize, Balıkesir'imize hoş geldiniz. Bizler, yıllarca misafirperverliğiyle dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak siz değerli konuklarımızı ülkemizde, ilimizde ağırlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizleri Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Sizlerle yapılan bu projeler, bizim için çok önemli. Çünkü öğrenciler, farklı kültürleri ve eğitim uygulamalarını bu projelerle yerinde görerek ve yaşayarak öğreniyorlar. Sizler de diğer ülkelerle kaynaşarak eğitimimizi karşılaştırma imkanı buluyorsunuz. Proje koordinatörü Huriye Gündüz Hocamızın şahsında, Zağnospaşa Ortaokulumuzun değerli idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret, Litvanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Polonya'dan gelen öğretmenlerin, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a hediye takdimi ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.