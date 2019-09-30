Müdürü Yıldız, Alman misafirlerini ağırladı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Almanya'dan Erasmus projesi kapsamında gelen öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

“Spuren der migrationundflucht in der TurkeiundDeutschland (Almanya ve Türkiye Arasındaki Göçün İki Ülke İnsanları Üzerindeki Etkileri)” adlı Erasmus+ Projesi kapsamında Karesi Adnan Menderes Anadolu Lisesinin misafiri olarak Balıkesir'de bulunan Alman öğretmen ve öğrenciler,İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ziyaret etti. Konuk öğretmen ve öğrencileri Adnan Menderes Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleriyle birlikte kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, konuk öğretmen ve öğrencilerle eğitim üzerine sohbet gerçekleştirdi.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”

Yabancı ülkelerle yapılan proje ortaklıklarının önemini vurgulayarak sözlerine başlayan Müdür Yıldız: “Hepiniz ülkemize, Balıkesir'imize hoş geldiniz! Bizler, yıllarca misafirperverliğiyle dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak siz değerli konuklarımızı ülkemizde, ilimizde ve de Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ağırlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizlerle yapılan bu projeler, bizim için çok önemli. Çünkü öğrenciler, farklı kültürleri ve eğitim uygulamalarını bu projelerle yerinde görerek ve yaşayarak öğreniyorlar. Sizler de diğer ülkelerle kaynaşarak eğitimimizi karşılaştırma imkanı buluyorsunuz. “Göç ve Göçün Etkileri” üzerine gerçekleştirilen bu proje kapsamında sizi ağırlamak bizim için daha bir anlamlı. Çünkü“Komşusu açken tok yatan bizden değildir; komşu komşunun külüne muhtaçtır; dost kara günde belli olur” gibi birçok atasözü ve deyime sahip bir toplum olarak sadece deyim ve atasözlerimize baktığınızda bile dayanışmaya ve zor durumda olan komşusuna destek vermeye ne kadar önem verdiğimizi anlamanız mümkündür. Bizler bu anlayışımızın sadece söylemlerde kalmadığını, sınır komşumuz olan Suriye'de yaşanan çatışma sonrasında yaklaşık dört milyon Suriyeli mülteciye kucak açarak tüm dünyaya gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz” dedi.

Ziyaret; konuk öğretmen ve öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a hediye takdimi ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.