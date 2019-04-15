Müftülük'ten din görevlilerine Ramazan eğitimi

Balıkesir'in Bandırma Müftülüğü yaklaşan Ramazan dolayısıyla din görevlilerine eğitim verdi.

nadolu Lisesi toplantı salonunda yapılan toplantıya Bandırma merkez ve kırsal mahallelerdeki camilerin din görevlileri katıldı. Toplantıda Ramazan ayı içerisinde yapılacak faaliyetler konusunda Müftü Hamdi Gevher imamlara bilgi verdi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet TV'de zekât konusundaki programı canlı olarak izletildi. Müftü Hamdi Gevher Ramazan münasebetiyle camilerde ses düzenleri ve bakımı yanı sıra camilerin iç temizliği ve halılarının temizlenmesinin yapıldığını da belirtti.

Müftü Gevher, camilerdeki din görevlilerinin Ramazan ayında camilerde teravi namazının kılınması, dini bilgilendirme toplantılarının yapılması ile zekat konularında vatandaşlara yardımcı olmalarını istedi. Gevher bu yıl yaz kuran kursları yerlerinin belirlenmesi ve öğrencilerin bu konudaki ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da çalışma başlattıklarını söyledi.