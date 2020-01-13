İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhammedjan Turdiyev Balıkesirli Sanatseverlerle Buluştu

Uluslararası alanda tanınmış keman öğretmeni Muhammedjan Turdiyev Master Class keman atölyeleri ile bilgi ve birikimlerini sanatseverlerle paylaştı.


Türk Eğitim Vakfı, Atelier Fiori 52 ve Ala Sanat Akademisi ortaklığıyla Balıkesir'e gelen ünlü keman öğretmeni Muhammedjan Turdiyev haftasonu gerçekleştirilen organizasyon ile kemana ilgi duyan çocuk genç ve yetişkin bireylere keman eğitimi, teknik konular ve tecrübelerini paylaştı.


Keman çalma konusunda belirli bir seviyeye gelmiş kişilere püf noktalardan bahseden Muhammedjan Turdiyev kemanın en zor enstrümanlardan biri olduğunu belirtirken aynı zamanda çalması en keyifli müzik aletlerinden biri olduğunu vurguladı. Eğitime gelenlerle birlikte keman çalan ve püf noktalar hakkında da bilgiler veren Muhammedjan Turdiyev bazı konular hakkındaki bilgileri hayat tecrübeleriyle betimleyerek anlattı. Önemli bir keman öğretmeninden eğitim almanın mutluluğunu yaşayan Balıkesirli sanatseverler ise organizasyondan oldukça memnun kaldılar.


Programın sonrasında ise Atelier Fiori 52'de Türk Eğitim Vakfı yararına konser verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.