Muharrem İnce, Bandırma'da yarış atına bindi, esnafı gezdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde partisinin ilçe teşkilat ofisini açtı. Atlı Spor Kulübü'ne uğrayarak burada ata binen İnce, esnafla ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bandırma'da parti ofisinin açılışını yaptı. Şehir girişinde partililerce karşılanan İnce, Atlı Spor Kulübü'ne uğrayarak burada ata bindi ve birbirinden değerli atlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra konvoyla şehre giren İnce, otobüsten inerek şehir içinde yürüyerek esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Muharrem İnce iktidara ve muhalefete yüklendi. İnce, konuşmasının ardından partisinin İnönü Caddesi üzerinde bulunan parti ofisinin açılışını yaptı. İnce, Bandırma temaslarının ardından Erdek ilçesine geçti.