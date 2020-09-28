Muharrem İnce üniversite okuduğu Balıkesir'i ziyaret etti

'Memleket Hareketi' ile Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayan Muharrem İnce'nin en son durağı üniversiteyi okuduğu Balıkesir oldu. "İkinci memleketim" dediği Balıkesir'de vatandaşlarla buluşan İnce'ye Balıkesirliler ilgi gösterdi.

Balıkesir'de Millî Kuvvetler Caddesi'ne Memleket Hareketi yazılı otobüsle gelen Muharrem İnce, şehir merkezinde yaya olarak yürüyerek esnafa hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla öz çekim yapan Muharrem İnce, Balıkesir'in tarımın merkezi olmaması için hiçbir nedenin bulunmadığını açıkladı. İnce tüm Balıkesirlileri Memleket Hareketi'ne katılmaya davet etti.

“Balıkesir tek başına Türkiye'ye bakar”

Millî Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Muharrem İnce, son olarak Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli önünde basın mensuplarına konuştu. İnce, “Balıkesir'e otuz sekiz yıl önce okumaya geldim. Balıkesir'de tarım var, hayvancılık var, turizm var, her şey var. Düzgün planlama yapılsın, burası Hollanda gibi olur. Sadece Balıkesir tek başına Türkiye'ye bakar. Böyle bir şans varken, madeni, turizmi, doğası, tarımı, hayvancılığı varken insanlar açlık sınırının altında yaşıyor. Bu yüzden herkesi Memleket Hareketi'ne destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından seçim otobüsüne binerek Balıkesir'den ayrıldı.