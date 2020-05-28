Muhasebeciler Odası'ndan e-SMM uyarısı

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğ Aslan 1 Haziran'da yürürlüğe girecek e-SMM ile ilgili uyarılarda bulundu. Serbest meslek mensuplarını 1 Haziran tarihinin kayıt için son gün olduğunu belirten Ertuğ Aslan, Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden başvuruların yapılacağını hatırlattı.

e-SMM elektronik ortamda oluşturulacak

e-SMM ile açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Ertuğ Aslan,“Gelinen süreçte detaylarını daha evvel tartıştığımız e-belge süreçlerinden birisi olan e-Serbest meslek Makbuzu (e-SMM) hakkında bir takım uyarılar ile kamuoyunu bilgilendirmek isterim. Bilindiği üzere 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda iletilebilmesi veya raporlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak doktor, avukat, mimar, diş doktoru, veteriner, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb. serbest meslek erbaplarından; 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine, 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3'üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri serbest meslek makbuzlarını e-SMM olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Hatalar en aza indirilmek isteniyor

Makbuzların kağıttan dijitale taşınması ile; veri kaybının önüne geçmenin yanında baskı, arşivleme, depolama, kargolama süreçlerini ve neden oldukları mali yükleri ortadan kaldırmanın yanında GİB'in çerçevelediği kurallar sayesinde oluşabilecek hataları en aza indirerek işlemlerin daha hızlı ve güvenilir gerçekleşmesini sağlamak amaçlanmaktadır. e-SMM uygulamasına zorunlu olarak geçmek durumunda bulunan serbest meslek erbaplarının sisteme kayıt olma ve e-SMM belgelerini düzenlemeleri açısından elektronik imza veya mali mühür kullanmaları zorunlu tutulmaktadır. Ne var ki COVİD-19 pandemisi sebebiyle meslek erbaplarının elektronik imza veya mali mühür başvurularında gecikmeler yaşanmaktadır. Bu sebeple sisteme kayıt esnasında zorunlu tutulan elektronik imza ya da mali mühür almış olmak durumu yapılan açıklamayla esnetilmiştir.

Kayıt için son gün 1 Haziran

GİB tarafından yayımlanan duyuruda tüm Serbest Meslek erbapları 01.06.2020 gün sonuna kadar e-imza ve mali mühür olmadan GİB İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden duyuruda belirtilen kural ve aşamalara göre başvuru yapacaklardır. Bu noktada 1 Haziran 2020 tarihi sisteme kayıt için son gün olarak görülmektedir. Başvuru yapan serbest meslek erbapları 01.06.2020-30.06.2020 tarihleri arasında Serbest Meslek makbuzunu KAĞIT Olarak düzenleyebileceklerdir. Serbest meslek erbapları 01.06.2020-30.06.2020 tarihleri arasında e-imza veya mali mühür edinmek zorunda olup, 01.07.2020 tarihinden itibaren Serbest Meslek Makbuzlarını e-smm olarak düzenlemek zorundadır.

Aksi takdirde ceza var

Bu hususta serbest meslek erbaplarını uyarır, en geç 1 Haziran 2020 gününe kadar İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer verilen ”Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden “İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” kullanarak sisteme girişlerini yapmaları gerektiğini önemle hatırlatırım. Özellikle uygulamaya dâhil olarak belirtilen tarihlerden itibaren meslek erbaplarının, Serbest Meslek Makbuzu belgelerinin kağıt (matbaa baskılı) belge yerine e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunluluğuna dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi halde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezai hükümlerin uygulanması söz konusu olacaktır. e-SMM uygulamasına dair serbest meslek erbaplarının akıllarına takılan konularda ya da uygulamaya ilişkin çözemedikleri hususlarda, bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir'e başvurmalarını öneriyorum" diye konuştu.