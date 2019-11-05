Muhasebeciler Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğ Aslan, Vali Yazıcı'ya yönetim kurulu üyelerini tanıtarak, oda çalışmaları hakkında bilgi sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Yazıcı ise, Balıkesir SMMMO Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.