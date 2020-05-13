İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mühimmat deposu gibi ev

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, elde edilen istihbarat sonucu ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaşılan ekipler bir adrese operasyon yaptı.


Polis, alınan bir istihbarat üzerine yaptığı çalışmada Ayvalık Mutlu Mahallesindeki (Mutluköy) bir evde çok sayıda silah olduğunu belirledi. Tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı diye tabir edilen ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturalı kurusıkı tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 117 adet kurusıkı tabanca fişeği, 50 adet fişek, 27 adet bu tüfeğe ait kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Ayvalık ilçesinde son bir hafta içinde de yapılan uygulamalarda 12 adet silah ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.