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Muhsine Gezer piste geri döndü

Burhaniye ilçesinde, Inas 2018 1500 metre Salon Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer, 20 gün süren tedavisinin ardından piste geri dönüyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Genel Başkanı ve Futbol A Milli Takımı eski hekimi Prof. Dr. Metin Ergün'ün gözetiminde tedavi sürecini tamamlayan Gezer, bu ayın sonunda pist antrenmanlarına kaldığı yerden devam edecek.


İlçede tartan pist olmadığını anlatan Antrenör Deniz Erenoğlu, Muhsine Gezer'in sağlığına kavuşmasını çok sevindiğini söyledi. Antrenör Erenoğlu, “Tartan pist olmayan Burhaniye'de, sert zeminden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı sakatlık yaşayan sporcumuza geçmiş olsun diyorum. İki yıldır sporcularımızdan desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Metin Ergün'e yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

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