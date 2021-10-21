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“Muhtar” anlamlı bir günde dünyaya geldi

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör’ün damında bulunan ve "Karakız" ismini verdiği süt ineği doğum yaptı.

Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör'ün damında bulunan ve "Karakız" ismini verdiği süt ineği doğum yaptı. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde dünyaya gelen buzağıya ‘Muhtar' ismi verildi.


Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, baktığı Karakız isimli ineğin tam Muhtarlar Gününde doğum yaptığını söyledi. Haluk Özgör, "19 Ekim Muhtarlar Gününe denk gelen salı günü, sabaha karşı Karakız ismini verdiğim süt ineğim bir buzağı doğurdu. O gün Muhtarlar Günü olduğu için ismini ‘Muhtar' olarak koymaya karar verdim” dedi.

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